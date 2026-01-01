Anwälte im Einsatz
Folge 72: Aus der Familie gedrängt
45 Min.Ab 12
Die 14-jährige Selina hat tagelang heimlich in einem Supermarkt gehaust, weil sie Probleme mit ihrer neuen Stiefmutter Vicky hat und nicht nach Hause zurück will. Anwalt Ruttloff übernimmt das Mandat und weiß bald nicht mehr, wer nun wirklich der Aggressor in der Familie ist, denn Selina verhält sich äußerst seltsam.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1