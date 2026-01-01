Anwälte im Einsatz
Folge 79: Alp-Traumhochzeit
45 Min.Ab 12
Lara ist 16 und total verliebt. Sie und ihr Freund wollen heiraten. Dass er 15 Jahre älter ist als sie, stört die beiden nicht - aber Laras Eltern! Sie wollen der Minderjährigen die Hochzeit verbieten. Lara beauftragt Rechtsanwalt Bernd Römer, ihr zu helfen, ehemündig gesprochen zu werden - ein folgenschwerer Fehler?
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1