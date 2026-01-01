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Anwälte im Einsatz

Alp-Traumhochzeit

SAT.1Staffel 3Folge 79
Alp-Traumhochzeit

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Anwälte im Einsatz

Folge 79: Alp-Traumhochzeit

45 Min.Ab 12

Lara ist 16 und total verliebt. Sie und ihr Freund wollen heiraten. Dass er 15 Jahre älter ist als sie, stört die beiden nicht - aber Laras Eltern! Sie wollen der Minderjährigen die Hochzeit verbieten. Lara beauftragt Rechtsanwalt Bernd Römer, ihr zu helfen, ehemündig gesprochen zu werden - ein folgenschwerer Fehler?

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