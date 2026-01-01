Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Für immer Marzahn

SAT.1Staffel 3Folge 83
Für immer Marzahn

Für immer MarzahnJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 83: Für immer Marzahn

45 Min.Ab 12

Tina Rauen und Jonas Wimmer sind auf dem Weg zum Flughafen - das junge Paar will im Ausland heiraten. Doch dann werden sie von der Polizei abgefangen, die eine größere Menge Crystal Meth in Tinas Gepäck findet. Die 21-Jährige wird festgenommen, doch sie ist sicher: Die Drogen wurden ihr untergeschoben! Anwalt Ralf Vogel soll sie vor der Haft bewahren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen