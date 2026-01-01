Anwälte im Einsatz
Folge 85: Endlich frei sein
45 Min.Ab 12
Eva Krause ist schwer verliebt in den Nachbarsjungen Klaas. Doch als ihre Mutter Merle davon erfährt, rastet sie aus und lässt die 16-Jährige fortan keine Sekunde aus den Augen. Rechtsanwältin Brygida Braun setzt alles daran, um den Teenagern zu helfen und deckt auf, dass hinter Merles Kontrollwahn mehr steckt als die Sorge um ihre Tochter.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1