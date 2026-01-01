Anwälte im Einsatz
Folge 90: Samenspende mit Folgen
45 Min.Ab 12
Vor neun Monaten hat Patrick Kramer einer Bekannten seinen Samen gespendet. Mit der Kindsmutter hat er vereinbart, dass er keine Verpflichtungen gegenüber dem Kind hat. Doch plötzlich steht sie vor seiner Tür und verlangt, dass er die Vaterschaft anerkennt. Als er dann auch noch Post vom Jugendamt bekommt und Unterhalt zahlen soll, fühlt der junge Arzt sich endgültig betrogen. Kann Eileen Minner dem unfreiwilligen Vater helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1