Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Wegwerfgesellschaft

SAT.1Staffel 3Folge 91vom 17.07.2025
Die Wegwerfgesellschaft

Die WegwerfgesellschaftJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 91: Die Wegwerfgesellschaft

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Leonie Schubert und ihr kleiner Bruder werden erwischt, wie sie in einem Supermarkt-Container nach Essensresten wühlen. Sofort wird die Polizei eingeschaltet. Doch die trifft nicht etwa auf eine verarmte Familie, sondern auf Eltern, die ihre Kinder zu dieser Art des Essenserwerbs erziehen. Für das Jugendamt alles andere als ein Kavaliersdelikt. Und für Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas eine sehr ernste Lage, da sie für die Schuberts um das Sorgerecht kämpfen muss.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen