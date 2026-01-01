Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Kramer liebt ihr Singleleben und kostet es in vollen Zügen aus. Doch damit macht sich die Kindergärtnerin nicht nur Freunde. Plötzlich wird sie über ihr Internetprofil als miese Schlampe beleidigt. Zudem droht der anonyme User, eine Liste mit allen Männern zu veröffentlichen, mit denen Leonie geschlafen hat. Die Zeit rennt und Rechtsanwältin Brygida Braun muss alles daran setzen, das Cybermobbing zu stoppen.

