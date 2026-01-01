Anwälte im Einsatz
Folge 96: Dildos frei Haus
44 Min.Ab 12
Sonja Wirtz glaubt zunächst an einen simplen Irrtum, als sie plötzlich Paketlieferungen erhält, die sie nie bestellt hat. Doch der Ärger über die falschen Zustellungen und Rechnungen ist nur der Anfang eines Horrortrips, auf den die 39-jährige Mutter von einem Unbekannten geschickt wird. Rechtsanwalt Bernd Römer versucht unter Hochdruck herauszufinden, wer es auf seine Mandantin abgesehen hat!
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1