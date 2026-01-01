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Anwälte im Einsatz

Dildos frei Haus

SAT.1Staffel 3Folge 96
Dildos frei Haus

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Anwälte im Einsatz

Folge 96: Dildos frei Haus

44 Min.Ab 12

Sonja Wirtz glaubt zunächst an einen simplen Irrtum, als sie plötzlich Paketlieferungen erhält, die sie nie bestellt hat. Doch der Ärger über die falschen Zustellungen und Rechnungen ist nur der Anfang eines Horrortrips, auf den die 39-jährige Mutter von einem Unbekannten geschickt wird. Rechtsanwalt Bernd Römer versucht unter Hochdruck herauszufinden, wer es auf seine Mandantin abgesehen hat!

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