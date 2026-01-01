Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 99
Folge 99: Auf Abwegen

45 Min.Ab 12

Von Manuela Paulis Mann fehlt jede Spur, bis sein Wagen mit verdächtigen Blutspuren gefunden wird. Offensichtlich schwebt Oliver in Lebensgefahr. Rechtsanwalt Ralf Vogel darf keine Zeit verlieren und rekonstruiert fieberhaft die letzten Wochen im Leben des Vermissten. Doch kann der überhaupt noch gerettet werden?

