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Anwälte im Einsatz

Hier spukt's

SAT.1Staffel 4Folge 101
Hier spukt's

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Anwälte im Einsatz

Folge 101: Hier spukt's

46 Min.Ab 12

Die hochschwangere Maren fühlt sich nicht wohl in dem Landhaus, das sie und ihr Mann Stefan vor zwei Monaten bei einer Zwangsversteigerung erworben haben. Irgendetwas Unheimliches geht in dem Haus vor. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas glaubt nicht an Spuk. Doch gibt es wirklich eine logische Erklärung für die mysteriösen Vorfälle?

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