Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Auf Eis gelegt

SAT.1Staffel 4Folge 102vom 17.07.2025
Auf Eis gelegt

Auf Eis gelegtJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 102: Auf Eis gelegt

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Laura bekommt von ihrem Chef Harald das Angebot, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um ihre Karriere weiter anzukurbeln und eine Schwangerschaft hinauszuzögern. Doch Laura lehnt ab - mit verheerenden Folgen. Rechtsanwältin Braun nimmt sich des Falles an, denn Harald scheint seine ganz eigenen Gesetze im Unternehmen walten zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen