Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Einmal Knacki, immer Knacki

SAT.1Staffel 4Folge 106vom 17.07.2025
Einmal Knacki, immer Knacki

Einmal Knacki, immer KnackiJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 106: Einmal Knacki, immer Knacki

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die hochschwangere Tina empfängt ihren Mann Dirk vor der JVA. Das Paar will seinen ersten gemeinsamen Tag in Freiheit genießen, doch plötzlich quietschen Reifen, Dirk wird in einen Sprinter gezerrt und entführt. Tina alarmiert sofort Dirks Rechtsanwalt Bernd Römer - hat jemand eine Rechnung mit ihrem Mann offen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen