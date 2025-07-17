Anwälte im Einsatz
Folge 107: Paulas Geheimnis
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Paula lebt seit der Scheidung ihrer Eltern bei ihrem Vater und dessen neuer Familie. Paulas Mutter Mareen ist Stewardess und viel unterwegs, deshalb ist sie geschockt, als sie ihre Tochter plötzlich völlig verändert wiedersieht: Paula ist abgemagert, schwänzt die Schule und klaut. Mareen versucht verzweifelt, herauszufinden, was mit ihrer Tochter los ist, aber Paula macht dicht. Erst Rechtsanwältin Brygida Braun gelingt es, den Grund für Paulas Veränderung aufzudecken.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1