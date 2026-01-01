Anwälte im Einsatz
Folge 109: Wo ist Lukas?
45 Min.Ab 12
Anke Mohr und ihr Mann machen sich große Sorgen: Ihr Neffe, der seit dem Unfalltod seiner Eltern in einem Heim leben muss, ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Rechtsanwalt Niklas Dittberner setzt alle Hebel in Bewegung, um den zehnjährigen Schüler zu finden. Dabei macht er eine schreckliche Entdeckung ...
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1