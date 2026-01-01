Anwälte im Einsatz
Folge 110: Die Schönheitsfalle
45 Min.Ab 12
Nadja Bäumers 14-jährige Tochter Hanna ist völlig besessen davon, Model zu werden. Unterstützt wird sie dabei von Nadjas Exmann Sven und dessen neuer Freundin Janine. Als Nadja merkt, dass ihre Tochter ihr immer mehr entgleitet und Sven und Janine sie auch noch zu sich holen möchten, schaltet sie Anwältin Kathrin Ruttloff ein. Es beginnt ein Kampf ums Sorgerecht, bei dem Sven und Janine alle Register ziehen. Doch auf einmal ist Hanna verschwunden ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1