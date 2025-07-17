Du schlägst mein Kind nicht!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 113: Du schlägst mein Kind nicht!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Auf einer Grillparty wird der zwölfjährige Kevin Schulz vom jähzornigen Nachbarn Rüdiger Klose grundlos geohrfeigt. Es ist der Auftakt einer Mobbing-Welle, die Familie Schulz übel zusetzt. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um die unfaire Hetze zu unterbinden und die Schulzes vor den feigen Anfeindungen zu schützen!
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1