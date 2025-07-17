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Anwälte im Einsatz

Ich will zu meiner Schwester!

SAT.1Staffel 4Folge 114vom 17.07.2025
Ich will zu meiner Schwester!

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Anwälte im Einsatz

Folge 114: Ich will zu meiner Schwester!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Jenny Behrens und ihre 13-jährige Schwester Melina werden wegen Einbruchs in einen Wohnwagen von der Polizei festgenommen. Jenny hatte ihre Schwester aus der Obhut ihrer Pflegefamilie entführt, wo sie gequält wurde. Aber niemand glaubt ihr. Allein Rechtsanwältin Ulrike Tasic kämpft dafür, dass Jenny die Vormundschaft für Melina erhält.

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