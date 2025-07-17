Ich will zu meiner Schwester!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 114: Ich will zu meiner Schwester!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Jenny Behrens und ihre 13-jährige Schwester Melina werden wegen Einbruchs in einen Wohnwagen von der Polizei festgenommen. Jenny hatte ihre Schwester aus der Obhut ihrer Pflegefamilie entführt, wo sie gequält wurde. Aber niemand glaubt ihr. Allein Rechtsanwältin Ulrike Tasic kämpft dafür, dass Jenny die Vormundschaft für Melina erhält.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1