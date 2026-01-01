Anwälte im Einsatz
Folge 115: Finger weg von meinem Sohn
45 Min.Ab 12
Britta Laubach trifft fast der Schlag, als sie sieht, wie ihr minderjähriger Sohn ihre 33-jährige Nachbarin küsst. Sie ist überzeugt, dass die freizügige Kathy den Jungen verführen will. Mithilfe von Rechtsanwalt Florestan Goedings setzt sie alles daran, den Kontakt der beiden zu unterbinden. Doch das ist alles andere als leicht.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1