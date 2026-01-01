Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Nie wieder Swingerclub!

SAT.1Staffel 4Folge 116
Nie wieder Swingerclub!

Nie wieder Swingerclub!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 116: Nie wieder Swingerclub!

45 Min.Ab 12

Um wieder etwas Schwung in ihre Ehe zu bringen, besucht Nancy mit ihrem Mann Ronaldo einen Swingerclub. Dort kommt es zwischen dem Paar jedoch zu einem handfesten Streit, bei dem Ronaldos Hoden in Mitleidenschaft gezogen werden. Zu allem Übel erlässt die Polizei auch noch Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Nancy. Allerdings bleibt für Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz der beschädigte Hoden nicht das einzige Streitthema ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen