Anwälte im Einsatz

Wo ist meine Tochter?

SAT.1Staffel 4Folge 120
Wo ist meine Tochter?

Anwälte im Einsatz

Folge 120: Wo ist meine Tochter?

45 Min.Ab 12

Als Karo Jacob ihre kleine Ida auf einer Parkbank stillt, wird sie brutal überfallen und betäubt. Als sie erwacht, fehlt von dem viermonatigen Säugling jede Spur! Eine fieberhafte Suche nach dem Kind beginnt. Auch Karo gerät ins Visier der polizeilichen Ermittlungen, weshalb sie sich an Anwältin Barbara von Minckwitz wendet. Die Juristin unternimmt alles, um den wahren Täter - vor allem aber die kleine Ida - zu finden.

SAT.1
