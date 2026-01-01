Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ein fatales Date

SAT.1Staffel 4Folge 121
Ein fatales Date

Ein fatales DateJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 121: Ein fatales Date

45 Min.Ab 12

Nina ist zu einem Blind Date mit einem Mann verabredet, den sie im Internet kennengelernt hat: "Chris". Nur Minuten vor dem Treffen wird sie plötzlich betäubt. Als sie wieder zu sich kommt, hat ihr jemand die Haare abgeschnitten. Für Nina erst der Anfang eines Albtraums. Noch bevor sie mit Hilfe von Anwältin Sylvia Beutler-Krowas klären kann, wer hinter dem Nickname "Chris" steckt und wer ihr so etwas antun könnte, schlägt der Täter erneut zu ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen