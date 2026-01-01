Anwälte im Einsatz
Folge 122: Tu mir nicht weh!
45 Min.Ab 12
Schock für Sarah! Ihr Freund Jochen rastet aus Eifersucht völlig aus und wird gewalttätig. Verängstigt flieht die schwangere 37-Jährige zu ihrer Schwester und schaltet Rechtsanwältin Ulrike Tasic ein, um sich vor ihrem Freund zu schützen. Doch so schnell gibt Jochen nicht auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1