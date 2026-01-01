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Anwälte im Einsatz

Wer tur mir sowas an?

SAT.1Staffel 4Folge 123
Wer tur mir sowas an?

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Anwälte im Einsatz

Folge 123: Wer tur mir sowas an?

45 Min.Ab 12

Katja Junker hat panische Angst: Ein Unbekannter war nachts in ihrem Schlafzimmer und stalkt die 32-Jährige mit Nacktfotos und Briefen. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas unternimmt alles, um den Täter schnell zu überführen. Aber alle Spuren führen zunächst ins Leere. Doch dann macht die Anwältin eine unglaubliche Entdeckung ...

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