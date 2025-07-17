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Anwälte im Einsatz

Kampf um Jakob

SAT.1Staffel 4Folge 124vom 17.07.2025
Kampf um Jakob

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Anwälte im Einsatz

Folge 124: Kampf um Jakob

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Carolin Blum ist fassungslos: Weil ihr Ex-Mann plötzlich behauptet, dass sie Alkoholikerin ist, nimmt das Gericht ihr den gemeinsamen Sohn weg. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um die Anschuldigung zu widerlegen. Doch dann tauchen plötzlich verfängliche Party-Fotos von Carolin auf, die ein ganz neues Licht auf den Fall werfen.

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