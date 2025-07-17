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Anwälte im Einsatz

Sag, dass du mich liebst!

SAT.1Staffel 4Folge 125vom 17.07.2025
Sag, dass du mich liebst!

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Anwälte im Einsatz

Folge 125: Sag, dass du mich liebst!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die 41-jährige Ines zieht gemeinsam mit ihrer Tochter Hanna zu ihrem Freund Jörg und dessen Tochter Mina. Doch das Patchwork-Glück währt nicht lange. Erst verschwindet die 14-jährige Mina spurlos, wenig später taucht eine ominöse Unbekannte auf, die Ines und ihrer Familie droht. Kann Ines mithilfe ihrer Anwältin Kathrin Ruttloff die Identität und die Absichten der merkwürdigen Fremden aufdecken?

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