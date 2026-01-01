Anwälte im Einsatz
Folge 129: Mein Mann der Tyrann
45 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Claus Pinkerneil steht plötzlich unter Verdacht, den Noch-Ehemann einer Mandantin ins Koma geprügelt zu haben. Was steckt hinter diesem ungeheuerlichen Vorwurf und wer ist der eigentliche Täter? Doch bevor der Anwalt diesen Fragen auf den Grund gehen kann, muss er erstmal seine eigene Unschuld beweisen.
