Anwälte im Einsatz

Tod in der Sauna

SAT.1Staffel 4Folge 21
Tod in der Sauna

Anwälte im Einsatz

Folge 21: Tod in der Sauna

46 Min.Ab 12

Bodybuilder Robert steht unter Schock! Erst findet er heraus, dass seine Frau Melanie ihn betrügt, dann wird sie kurz danach tot in der Sauna ihres Fitnessstudios gefunden. Robert gerät sofort unter Verdacht. War es Mord aus Eifersucht? Oder kann Rechtsanwalt Niklas Dittberner Roberts Unschuld beweisen?!

