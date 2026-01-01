Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Leihmutterliebe

SAT.1Staffel 4Folge 24
Leihmutterliebe

LeihmutterliebeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 24: Leihmutterliebe

46 Min.Ab 12

Sophie erklärt sich bereit, für ihre Freundin Anne und deren Mann Jakob ein Kind auszutragen. Während der Schwangerschaft kommt es jedoch zu Komplikationen. Sophie fühlt sich plötzlich bedroht, fürchtet um ihr Leben und um das des ungeborenen Kindes. Was steckt dahinter? Und kann Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff das Schlimmste verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen