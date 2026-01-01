Anwälte im Einsatz
Folge 26: Im falschen Körper
45 Min.Ab 12
Durch einen Zwischenfall im Fußballverein gesteht sich Pia Wolf endlich ein, dass sie sich seit langem als Junge im Körper eines Mädchens fühlt. Eigentlich will sie Tom sein! Doch kaum traut sie sich mit ihrem Geheimnis an die Öffentlichkeit, fangen die Probleme für die 14-Jährige erst richtig an. Gelingt es Rechtsanwältin Ulrike Tasic Pia auf ihrem Weg zu Tom zu unterstützen - auch gegen den heftigen Widerstand ihres Vaters?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1