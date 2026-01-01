Anwälte im Einsatz
Folge 31: Krach im Schrebergarten
45 Min.Ab 12
Bettina Zimmer ist fassungslos: die Kleingärtner haben ihr ihren geliebten Schrebergarten gekündigt, weil ihr Sohn angeblich Geld aus dem Vereinsheim gestohlen hat. Ausgerechnet in Bettinas Garten wird die Beute entdeckt. Kann Anwalt Claus Pinkerneil die Unschuld ihres 19-jährigen Sohnes beweisen?
