Anwälte im Einsatz
Folge 32: Gib mir mein Kind zurück
46 Min.Ab 12
Jenny Walter ist wegen eines Burnouts in stationärer Behandlung und hat ihre siebenjährige Tochter deshalb vorübergehend in eine Pflegefamilie gegeben. Bisher lief alles gut, doch plötzlich wirkt Mila unglücklich und scheint etwas zu verheimlichen. Jenny wendet sich an Rechtsanwalt Niklas Dittberner, um mit ihm zusammen herauszufinden, was in der Pflegefamilie vor sich geht.
