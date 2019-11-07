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Anwälte im Einsatz

Polizist am Pranger

SAT.1Staffel 4Folge 47vom 07.11.2019
Polizist am Pranger

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Anwälte im Einsatz

Folge 47: Polizist am Pranger

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Ein Routineeinsatz stellt das Leben von Polizist Andreas auf den Kopf: Im Netz taucht ein Video auf, das zeigt, wie er einen Demonstranten hart attackiert! Plötzlich sieht sich der 46-jährige Familienvater öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt.

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