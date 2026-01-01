Anwälte im Einsatz
Folge 52: Ein Engel in der Hölle
46 Min.Ab 12
Die 18-jährige Argentinierin Juana befindet sich für ein Austauschjahr in Deutschland, als sie in Verdacht gerät, die Mitbewohnerin ihres Freundes getötet zu haben. Doch Juanas Gastmutter Nadine ist von Juanas Unschuld überzeugt. Zusammen mit Anwältin Ulrike Tasic will sie verhindern, dass Juana jahrelang ins Gefängnis muss.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
