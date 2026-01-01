Anwälte im Einsatz
Folge 53: Erbarmungslos
46 Min.Ab 12
Beim Joggen entdeckt Rechtsanwalt Niklas Dittberner ein hilfloses Punker-Mädchen, das in den Wehen liegt. Der Jurist sorgt dafür, dass die 16-Jährige ins Krankenhaus gebracht wird, wo sie ein gesundes Baby zur Welt bringt. Da Marie auf der Straße lebt, schaltet die Klinik das Jungendamt ein, das der jungen Mutter das Kind wegnehmen will. Der engagierte Jurist unternimmt alles, damit Marie ihr Kind behalten kann, doch es gibt einen verdeckten Gegenspieler.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1