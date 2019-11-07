Anwälte im Einsatz
Folge 56: Schlag auf Schlag
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Für Familie Schröter kommt es knüppeldick: Erst muss die alleinerziehende Mutter Sonja nach einem Schlaganfall auf Monate im Krankenhaus bleiben, dann will das Jugendamt Tochter Vicky im Heim unterbringen.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1