Anwälte im Einsatz
Folge 57: Das war Mord
45 Min.Ab 12
Sandra Seeberg ist fassungslos: Ihre Mutter soll nach einer harmlosen Nierenstein-Operation urplötzlich an einem Herzinfarkt gestorben sein. Anwältin Catherina Hellbach unternimmt alles, um den mysteriösen Tod der 55-Jährigen aufzuklären. Bei ihren Nachforschungen macht sie eine furchtbare Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1