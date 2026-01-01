Anwälte im Einsatz
Folge 59: Wunsch und Wahrheit
46 Min.Ab 12
Ellen und Mario lieben ihre Pflegetochter Gina wie ihr eigenes Kind. Plötzlich steht unerwartet Ginas leiblicher Vater Axel vor der Tür. Er möchte seine Tochter zurückholen! Ellen schaltet Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz ein, denn sie traut Axel nicht zu, dass er sich gut um Gina kümmern kann. Und das ist nicht die einzige Sorge der Juristin ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1