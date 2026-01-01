Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ich geb nicht auf!

SAT.1Staffel 4Folge 62
Folge 62: Ich geb nicht auf!

45 Min.Ab 12

Katrin Kranz ist mit ihren Nerven am Ende: Bei einem brutalen Raubüberfall ist ihr Rollstuhl zertreten worden und ihre Krankenkasse will keinen neuen bezahlen. Rechtsanwalt Niklas Dittberner kämpft mit allen juristischen Bandagen gegen die Kasse und sucht verzweifelt nach den Tätern. Dabei findet er heraus, dass seine Mandantin offenbar kein zufälliges Opfer war ...

