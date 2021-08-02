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Anwälte im Einsatz

Mein letzter Wunsch!

SAT.1Staffel 4Folge 64vom 02.08.2021
Mein letzter Wunsch!

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Anwälte im Einsatz

Folge 64: Mein letzter Wunsch!

46 Min.Folge vom 02.08.2021Ab 12

Ingrid ist schwer krank und hat vor ihrem Tod den großen Wunsch, ihre Tochter zu finden, die sie damals zur Adoption freigeben musste. Sie soll ein Teil des Hotels erben, das Ingrid in fünfter Generation betreibt. Bildrechte: Sat.1/iStockphoto.

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