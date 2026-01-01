Anwälte im Einsatz
Folge 66: Dann halt Knast!
45 Min.Ab 12
Nico soll ein anderes Fahrzeug auf der Autobahn abgedrängt und fast einen tödlichen Unfall verursacht haben. Obwohl er unschuldig ist, droht dem Familienvater sogar eine Gefängnisstrafe. Anwalt Florestan Goedings unternimmt alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und Nico damit vor dem Gefängnis zu bewahren.
