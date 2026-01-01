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Anwälte im Einsatz

Das wollte ich nicht

SAT.1Staffel 4Folge 69
Das wollte ich nicht

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Anwälte im Einsatz

Folge 69: Das wollte ich nicht

45 Min.Ab 12

Saskias Sohn Niklas wird an seinem 17. Geburtstag von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallfahrerin ist ausgerechnet Saskias ehemalige Freundin, die seit Jahren tablettenabhängig ist. Rechtsanwältin Brygida Braun reicht Nebenklage ein - doch die Unfallumstände werden immer merkwürdiger.

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