Anwälte im Einsatz
Folge 69: Das wollte ich nicht
45 Min.Ab 12
Saskias Sohn Niklas wird an seinem 17. Geburtstag von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallfahrerin ist ausgerechnet Saskias ehemalige Freundin, die seit Jahren tablettenabhängig ist. Rechtsanwältin Brygida Braun reicht Nebenklage ein - doch die Unfallumstände werden immer merkwürdiger.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1