Anwälte im Einsatz
Folge 72: Ihr macht mich nicht fertig!
45 Min.Ab 12
Fabian Lüders ist verzweifelt: Als er krank zur Arbeit kommt und einen Unfall baut, wirft ihn seine Chefin raus und verlangt auch noch 30.000 Euro Schadenersatz. Anwältin Alica Valiulova kämpft unermüdlich für den Familienvater. Mehr und mehr erhärtet sich dabei der Verdacht, dass der Arbeitsunfall kein Zufall war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1