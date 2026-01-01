Anwälte im Einsatz
Folge 73: Mia bleibt bei mir!
45 Min.Ab 12
Seit dem Unfalltod einer seiner Töchter kümmert sich Rentner Gerd Demmers rührend um Enkelin Mia. Doch als plötzlich seine älteste Tochter Annika die Achtjährige zu sich nehmen will, entbrennt ein erbarmungsloser Kampf ums Sorgerecht. Gelingt es Rechtsanwältin Alicia Valiulova zu verhindern, dass Opa Demmers das Allerliebste genommen wird?!
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
