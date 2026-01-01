Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 76
Folge 76: Wo ist meine Schwester?

46 Min.Ab 12

Ines Börschel wacht in einem Keller auf und ist benommen. Mit letzter Kraft spricht die 30-Jährige ihrem Rechtsanwalt Bernd Römer auf die Mailbox, bis sie von jemandem weggezerrt wird. Der Anwalt setzt alle Hebel in Bewegung, seine Mandantin aufzuspüren. Deren Schwester Katrin ist sich sicher, dass ihr Schwager Max etwas mit Ines' Verschwinden zu tun hat. Doch der hat ein scheinbar wasserdichtes Alibi.

SAT.1
