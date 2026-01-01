Anwälte im Einsatz
Folge 78: Der Fremde in unserem Haus
46 Min.Ab 12
Familie Winter kommt nach einem längeren Auslandsaufenthalt in ihrem neuen Zuhause an. Doch dann der Schock: Jemand hat in ihrer Abwesenheit das Haus bewohnt und verwüstet. Einbruchspuren gibt es keine. Anwalt Claus Pinkerneil soll der Sache nachgehen. War es ein Landstreicher, der neidische Ex-Kollege von Matthias Winter oder gibt es noch eine andere Person, die ein Motiv hätte, der Familie zu schaden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1