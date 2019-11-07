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Anwälte im Einsatz

Schwiegermutter abzugeben

SAT.1Staffel 4Folge 79vom 07.11.2019
Schwiegermutter abzugeben

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Anwälte im Einsatz

Folge 79: Schwiegermutter abzugeben

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Seit Anjas Schwiegermutter weiß, dass sie und ihr Mann ein Kind adoptieren wollen, unternimmt die 64-Jährige alles, um dies zu verhindern. Sie zieht sogar bei Anja ein, weil sie plötzlich an Altersdiabetes erkrankt ist. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

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