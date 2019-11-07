Schwiegermutter abzugebenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 79: Schwiegermutter abzugeben
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Seit Anjas Schwiegermutter weiß, dass sie und ihr Mann ein Kind adoptieren wollen, unternimmt die 64-Jährige alles, um dies zu verhindern. Sie zieht sogar bei Anja ein, weil sie plötzlich an Altersdiabetes erkrankt ist. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1