SAT.1Staffel 4Folge 93
Folge 93: Die zweite Chance

45 Min.Ab 12

Nach Verbüßung ihrer Haftstrafe wegen Brandstiftung steht Iris vor den Trümmern ihres Lebens. Obwohl sie die Tat bestreitet, hat sich ihre Tochter Jenny von ihr abgewendet und lebt bei ihrem Vater. Im letzten Moment kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz die verzweifelte Iris davor bewahren, sich das Leben zu nehmen. Die engagierte Juristin bietet Iris ihre Hilfe an und stößt schnell auf Ungereimtheiten: Jemand scheint großes Interesse daran zu haben, Iris loszuwerden.

