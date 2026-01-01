Anwälte im Einsatz
Folge 23: Komm nach Hause!
45 Min.Ab 12
Eva Lammert macht sich große Sorgen: Ihre 16-jährige Tochter lebt seit zehn Monaten auf der Straße und erwartet bald ein Baby. Da der Teenager auf keinen Fall nach Hause will, beantragt Rechtsanwalt Bernd Römer für seine Mandantin das Sorgerecht für ihr Enkelkind. Doch dann verschwinden die Ausreißerin und ihr Neugeborenes spurlos.
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1