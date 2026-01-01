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Anwälte im Einsatz

Ich wollte nur helfen!

SAT.1Staffel 5Folge 26
Ich wollte nur helfen!

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Anwälte im Einsatz

Folge 26: Ich wollte nur helfen!

45 Min.Ab 12

Als Christian Münster mitbekommt, wie drei Jugendliche einen Jungen drangsalieren, muss er nicht lange überlegen. Er zeigt Zivilcourage und geht dazwischen - mit verheerenden Folgen, die sein Leben für immer verändern. Anwalt Piduch ist den Tätern auf der Spur und soll Christian und seine schwangere Frau vor dem drohenden finanziellen Ruin bewahren.

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