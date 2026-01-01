Anwälte im Einsatz
Folge 27: Zum Tanzen zu dick
45 Min.Ab 12
Rosa Mielke ist zu dick zum Tanzen - das jedenfalls findet ihr Trainer. Er macht sich lustig über die Cheerleaderin und will sie nicht mit zum Wettkampf nehmen. Um ihre Tochter vor Diskriminierung und Beleidigungen zu schützen, schaltet Mutter Dagmar Rechtsanwalt Giorgio Forliano ein. Und der findet Erstaunliches heraus ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1